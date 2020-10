Helma | l’insegnante che si “carica” sulle spalle la bambina disabile – VIDEO

Leggi su bloglive

(Di domenica 11 ottobre 2020), un’insegnante con la I (maiuscola per intenderci) si carica letteralmente unae la rende partecipe della gita. L’insegnamento è una cosa seria. In molto dicono… Questo articolo, l’insegnante che si “carica”laè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.