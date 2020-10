Hellas Verona | nuovo caso di Coronavirus in Serie A | comunicata la positività di Günter

Leggi su mediagol

(Di domenica 11 ottobre 2020) Aumentano i casi di positività nei club diA.Dopo la positività riscontrata Antonin Barak - uno degli acquisti di questa sessione estiva - in Nazionale, l'deve fare i conti con un altro giocatore positivo al: si tratta di Koray Günter. Il difensore turco, comunica il club sul proprio sito di riferimento, è stato già posto in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri tesserati sono risultati tutti negativi.: Barak positivo al. Il comunicatoDi seguito, il comunicato in questione."FC comunica che - nel corso dei controlli previsti dal vigente ...