hamilton: schumi era il mio idolo. nemmeno nei sogni più sfrenati avrei pensato di eguagliarlo (Di domenica 11 ottobre 2020) Giusto Ferronato per gazzetta.it Lewis hamilton ce l'ha fatta: da oggi è insieme a Michael Schumacher il pilota con più GP vinti in F.1, 91. L'inglese della Mercedes ci è riuscito battendo nel GP dell'Eifel Max Verstappen,... Leggi su dagospia (Di domenica 11 ottobre 2020) Giusto Ferronato per gazzetta.it Lewisce l'ha fatta: da oggi è insieme a Michael Schumacher il pilota con più GP vinti in F.1, 91. L'inglese della Mercedes ci è riuscito battendo nel GP dell'Eifel Max Verstappen,...

Eurosport_IT : L'omaggio di Hamilton a Schumi ?? Dopo aver eguagliato il record di 91 vittorie in carriera, Mick Schumacher ha vo… - Corriere : Gp Nurburgring, Hamilton vince su Verstappen e agguanta Schumi e il suo record di 91 Gp... - SkySportF1 : Formula 1, Hamilton e il record di Schumi eguagliato: 91 vittorie, stasera lo speciale su Sky ?… - eleinadotisopse : Devo dirlo? lo dico, questo paragone per me non esiste, Schumi è stata l'icona di un'epoca, Hamilton è un fuoriclas… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: L'omaggio di Hamilton a Schumi ?? Dopo aver eguagliato il record di 91 vittorie in carriera, Mick Schumacher ha voluto d… -