Hamilton nella storia, 91 vittorie come Schumacher (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp dell'Eifel al Nurburgring, e ha eguagliato il record di Michael Schumacher di 91 vittorie in Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto Max Verstappen su Red Bull e Daniel Ricciardo su Renault. Settima la Ferrari di Leclerc. A punti anche Perez su Racing Point, Carlos Sainz quinto su McLaren, Pierre Gasly sesto a bordo dell'AlphaTauri, Niko Hulkenberg su Racing Point ottavo, Romain Grosjean nono con la Haas, e Antonio Giovinazzi, decimo su Alfa Romeo. Undicesima l'altra Ferrari di Vettel con la Ferrari.

