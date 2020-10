Hamilton fa 91 come Schumacher: Mick gli consegna un casco speciale (FOTO) (Di domenica 11 ottobre 2020) Prima il casco di Senna per le pole, ora il casco di Schumacher per le vittorie. Lewis Hamilton è il record-man di tutti i tempi della Formula 1 e al Gran Premio dell’Eifel, grazie alla vittoria numero 91 in carriera, eguaglia Michael Schumacher. Un traguardo speciale festeggiato in modo speciale con la consegna del casco da parte di Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato. Mick Schumacher entrega a Lewis Hamilton un casco de Michael tras la 91ª victoria del británico ¡Momento emotivo!https://t.co/TiVIEqDodu https://t.co/hox3ih0ett #F1 #EifelGP #DirectoSM #KeepFightingMichael ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Prima ildi Senna per le pole, ora ildiper le vittorie. Lewisè il record-man di tutti i tempi della Formula 1 e al Gran Premio dell’Eifel, grazie alla vittoria numero 91 in carriera, eguaglia Michael. Un traguardofesteggiato in modocon ladelda parte di, figlio del sette volte iridato.entrega a Lewisunde Michael tras la 91ª victoria del británico ¡Momento emotivo!https://t.co/TiVIEqDodu https://t.co/hox3ih0ett #F1 #EifelGP #DirectoSM #KeepFightingMichael ...

