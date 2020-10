Grande Fratello Vip, Rossella Izzo ricorda l’incidente di Myriam Catania: «Luca Argentero le ha detto “ti aspetterò per sempre”» (Di domenica 11 ottobre 2020) Rossella Izzo, mamma di Myriam Catania, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ricorda il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta la figlia nella primavera del 2006. Myriam è entrata in coma e al suo fianco c’era Luca Argentero, allora suo fidanzato da 3 mesi. Rossella Izzo ricorda su Twitter i drammatici momenti e come le sia stata a fianco l’allora fidanzato Luca Argentero: “Myriam – ha scritto sul social – ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in piena. Dopo 7 giorni di coma, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020), mamma di, attualmente reclusa nella casa delVip,il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta la figlia nella primavera del 2006.è entrata in coma e al suo fianco c’era, allora suo fidanzato da 3 mesi.su Twitter i drammatici momenti e come le sia stata a fianco l’allora fidanzato: “– ha scritto sul social – ha avuto un terribile incidente. Avevano divelto un palo dello stop ed è stata presa in piena. Dopo 7 giorni di coma, ...

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - interistadoc_ : RT @saryyblondie: la serata più bella dall'inizio del grande fratello, so spettacolari? #gregorelli - SaCe86 : #GFVip Il premio di Grande Fratello per la sfida social: -