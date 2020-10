Grande Fratello Vip, Paolo Brosio nuovo concorrente? Le ultime novità (Di domenica 11 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando ricca di colpi di scena. Se per alcuni concorrenti il percorso da gieffini è iniziato già da diverse settimane, per un Vip la porta rossa potrebbe spalancarsi proprio in questi giorni. Stiamo parlando di Paolo Brosio, che in prima persona ha fatto sapere di aver sconfitto il Coronavirus, e di essere pronto a diventare un nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Paolo Brosio ai suoi fan: ”Sono guarito dal Covid. Ora sono pronto ad entrare nella Casa” Dall’istituto clinico di Casal Palocco (Roma), Paolo Brosio ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute. Il noto giornalista ha affermato: ”Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 ottobre 2020) La quinta edizione delVip si sta rivelando ricca di colpi di scena. Se per alcuni concorrenti il percorso da gieffini è iniziato già da diverse settimane, per un Vip la porta rossa potrebbe spalancarsi proprio in questi giorni. Stiamo parlando di, che in prima persona ha fatto sapere di aver sconfitto il Coronavirus, e di essere pronto a diventare undel reality show condotto da Alfonso Signorini.ai suoi fan: ”Sono guarito dal Covid. Ora sono pronto ad entrare nella Casa” Dall’istituto clinico di Casal Palocco (Roma),ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute. Il noto giornalista ha affermato: ”Il ...

