Grande Fratello, lutto nella casa: “Sempre sarai amico, fratello, padre” (Di domenica 11 ottobre 2020) Grande fratello, lutto nella casa: “Sempre sarai amico, fratello, padre”. Stamattina Alba Parietti ha rivelato la morte di Giuseppe Lanza, il suo ex compagno. Dolore per Francesco Oppini “Giuseppe sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare” così Alba Parietti ha annunciato su Instagram la morte del … L'articolo Grande fratello, lutto nella casa: “Sempre sarai amico, fratello, padre” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020): “Sempre, padre”. Stamattina Alba Parietti ha rivelato la morte di Giuseppe Lanza, il suo ex compagno. Dolore per Francesco Oppini “Giuseppe sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare” così Alba Parietti ha annunciato su Instagram la morte del … L'articolo: “Sempre, padre” proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - Juventinainside : Grande fratello puoi entrare qui così capisci chi vogliamo inquadrato? Basta con sto zella e montecarlo ?????? - itsmc17 : RT @sofia75986492: “Grande fratello se ci dessi una base magari di Beyoncé o di Britney in modo tale che guenda non cammini come se stesse… -