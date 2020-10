Gran Bretagna, ministro Salute viola bando alcolici: lo aveva varato lui (Di domenica 11 ottobre 2020) È polemica in Gran Bretagna. Il ministro della Salute Matt Hancock è stato accusato di aver violato il divieto di bere alcolici dopo le 22, varato da lui stesso In Gran Bretagna, il Coronavirus è tornato a preoccupare in maniera molto seria. I numeri sono alti, e la situazione è sempre meno sotto controllo. Il … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) È polemica in. IldellaMatt Hancock è stato accusato di averto il divieto di beredopo le 22,da lui stesso In, il Coronavirus è tornato a preoccupare in maniera molto seria. I numeri sono alti, e la situazione è sempre meno sotto controllo. Il … L'articolo proviene da .

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del ministro Speranza: obbligo del test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca… - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - infoitinterno : Covid, Oms: record di casi, 383.000 in 24 ore. L'autorità medica: «Gran Bretagna a un punto di non ritorno» - Il… - ilpopolano : La Gran Bretagna ha registrato oggi 15.166 nuovi contagi di coronavirus, in crescita rispetto ai 13.864 di ieri. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Migranti, in Gran Bretagna reti anti-sbarchi per i clandestini dalla Manica Il Messaggero Migranti, in Gran Bretagna reti anti-sbarchi per i clandestini dalla Manica

Reti anti-migranti illegali sulle coste britanniche. Le autorità del Regno Unito potrebbero presto ricorre alle reti per cercare di fermare il crescente flusso di migranti illegali che ...

Coronavirus, nuovo record di casi in Europa: 123mila in 24 ore. In Russia quasi altri 14mila contagi, mai così tanti da inizio pandemia

Sabato 10 ottobre l’Europa ha registrato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di coronavirus: 123.684 nuovi contagi in ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. È quan ...

Reti anti-migranti illegali sulle coste britanniche. Le autorità del Regno Unito potrebbero presto ricorre alle reti per cercare di fermare il crescente flusso di migranti illegali che ...Sabato 10 ottobre l’Europa ha registrato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di coronavirus: 123.684 nuovi contagi in ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. È quan ...