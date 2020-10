GP Le Mans, Petrucci vince sotto la pioggia. Disastro Yamaha: Rossi out (Di domenica 11 ottobre 2020) A Le Mans piove e Danilo Petrucci vince davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Dovizioso 4°. Yamaha-Petronas Disastrose: Rossi e Morbidelli out, Quartararo, Vinales chiudono 8° e 9° Riserva colpi di scena il GP di Francia a Le Mans per quel che concerne la MotoGP: risorge la Ducati che torna alla vittoria con Danilo Petrucci. Dietro di lui le sorprese: 2° si piazza Alex Marquez con la Honda e completa il podio Pol Espargaro con la KTM. Deludono i big. Subito i colpi di scena La pioggia entra in scena un minuto prima della partenza e cambia le carte in tavola. I piloti sono costretti a cambiare la strategia e la moto in tempi record per rituffarsi in pista con condizioni da bagnato. A farne le spese è Valentino ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) A Lepiove e Danilodavanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Dovizioso 4°.-Petronasse:e Morbidelli out, Quartararo, Vinales chiudono 8° e 9° Riserva colpi di scena il GP di Francia a Leper quel che concerne la MotoGP: risorge la Ducati che torna alla vittoria con Danilo. Dietro di lui le sorprese: 2° si piazza Alex Marquez con la Honda e completa il podio Pol Espargaro con la KTM. Deludono i big. Subito i colpi di scena Laentra in scena un minuto prima della partenza e cambia le carte in tavola. I piloti sono costretti a cambiare la strategia e la moto in tempi record per rituffarsi in pista con condizioni da bagnato. A farne le spese è Valentino ...

