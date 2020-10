GP Francia, Valentino Rossi: "In questo periodo sono sfortunato" (Di domenica 11 ottobre 2020) LE MANS - "sono un po' sfortunato in questo periodo, non abbiamo preso punti in queste ultime tre gare, mentre la mia velocità e il mio potenziale non erano così male. Dobbiamo riprovarci la pRossima ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) LE MANS - "un po'in, non abbiamo preso punti in queste ultime tre gare, mentre la mia velocità e il mio potenziale non erano così male. Dobbiamo riprovarci la pma ...

SkySportMotoGP : GP Francia, warm up: Morbidelli è il più veloce. 10° Dovizioso, 12° Valentino Rossi #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi cade in Francia: a terra al primo giro a Le Mans. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP ???? - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, debriefing con Bezzecchi in diretta su Sky dopo il GP Francia a Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP… - AlingPonsel : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, debriefing con Bezzecchi in diretta su Sky dopo il GP Francia a Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, debriefing con Bezzecchi in diretta su Sky dopo il GP Francia a Le Mans #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… -