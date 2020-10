Gp Francia, Petrucci vince a Le Mans, Alex Marquez 2° (Di domenica 11 ottobre 2020) LE Mans (Francia) (ITALPRESS) – Danilo Petrucci vince il Gran Premio di Francia, nono appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista di Le Mans il pilota italiano della Ducati trionfa davanti a Alex Marquez (Honda) e Pol Espargaro (KTM). Quarto posto per Andrea Dovizioso davanti a Johann Zarco. La leadership del Mondiale resta in mano al francese Fabio Quartararo (Yamaha), nono oggi. Niente da fare per Valentino Rossi: il ‘Dottorè viene tradito dalle condizioni di bagnato che hanno costretto i team a cambiare le gomme a pochi minuti dalla partenza. Il numero 46 della Yamaha cade alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo ‘zerò consecutivo dopo Misano e Barcellona. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, scivolato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) LE) (ITALPRESS) – Daniloil Gran Premio di, nono appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista di Leil pilota italiano della Ducati trionfa davanti a(Honda) e Pol Espargaro (KTM). Quarto posto per Andrea Dovizioso davanti a Johann Zarco. La leadership del Mondiale resta in mano al francese Fabio Quartararo (Yamaha), nono oggi. Niente da fare per Valentino Rossi: il ‘Dottorè viene tradito dalle condizioni di bagnato che hanno costretto i team a cambiare le gomme a pochi minuti dalla partenza. Il numero 46 della Yamaha cade alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo ‘zerò consecutivo dopo Misano e Barcellona. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, scivolato ...

