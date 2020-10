GP Francia gara Moto3 | Vietti-Arbolino | doppietta italiana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il GP didellaparla italiano, con Celestinoche si porta a casa ladella minima cilindrata. Se poi ci aggiungiamo il secondo posto di Tony, allora la festa tricolore è doppia: due nostri portacolori nelle prime due posizioni!costruisce il suo successo al penultimo giro, quando approfitta di un errore di Jaume Masia per passare in testa alla corsa. Nulla può fare lo spagnolo del Leopard Racing e Albert Arenas, che prova all’ultimo giro a sopravanzare i due italiani. E’ comunque una prestazione positiva per il portacolori del Team Aspar, che ritorna sul podio e riprende la testa del mondiale. Masia parte dalla pole e fa più giri di tutti al comando, ma non basta. Ma lo spagnolo non riesce a costruire un ...