Gp Eifel: vittoria e record Hamilton, 91 vittorie come Schumacher. Leclerc: questo potevamo fare oggi (Di domenica 11 ottobre 2020) vittoria e record per Lewis Hamilton nel Gp dell'Eifel sul circuito del Nurburgring, in Germania. Il pilota inglese della Mercedes ottiene la sua 91esima vittoria in carriera, e nona in stagione, ed aggancia al primo posto Michael Schumacher nella classifica all-time. In seconda posizione chiude la Red Bull di Max Verstappen (che partiva terzo) davanti alla Renault di Daniel Ricciardo (ultimo podio della Renault risaliva al 2011). Male l'altra Mercedes di Valtteri Bottas che si ritira al 19esimo giro dopo un errore al 13esimo che gli è costata la testa della gara in favore di Hamilton. In quarta posizione la Racing Point di Sergio Perez, davanti a Sainz e Pierre Gasly. Non benissimo le Ferrari con Charles Lecrerc, partito quarto in griglia, che chiude settimo, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 ottobre 2020)per Lewisnel Gp dell'sul circuito del Nurburgring, in Germania. Il pilota inglese della Mercedes ottiene la sua 91esimain carriera, e nona in stagione, ed aggancia al primo posto Michaelnella classifica all-time. In seconda posizione chiude la Red Bull di Max Verstappen (che partiva terzo) davanti alla Renault di Daniel Ricciardo (ultimo podio della Renault risaliva al 2011). Male l'altra Mercedes di Valtteri Bottas che si ritira al 19esimo giro dopo un errore al 13esimo che gli è costata la testa della gara in favore di. In quarta posizione la Racing Point di Sergio Perez, davanti a Sainz e Pierre Gasly. Non benissimo le Ferrari con Charles Lecrerc, partito quarto in griglia, che chiude settimo, ...

