GP Eifel, Binotto: “Non siamo soddisfatti ma continuiamo a lavorare per migliorarci” (Di domenica 11 ottobre 2020) “E’ chiaro che non possiamo essere soddisfatti di questo risultato ma continuiamo a lavorare per cercare di migliorare la prestazione complessiva“. È questo il bilancio di Mattia Binotto, team principal della Ferrari, al termine del Gran Premio dell’Eifel. In Germania arriva un settimo posto per Charles Leclerc e un undicesimo piazzamento per Sebastian Vettel: “Una gara difficile quella di oggi, condizionata principalmente dalla temperatura d’esercizio degli pneumatici – ha detto Binotto -. Lo si è visto soprattutto con Charles che, dopo una buona partenza, ha cominciato ad avere granining sulle Soft sin dai primi giri, il che gli ha impedito di spingere come avrebbe voluto. Abbiamo dovuto così anticipare il ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “E’ chiaro che non posesseredi questo risultato maper cercare di migliorare la prestazione complessiva“. È questo il bilancio di Mattia, team principal della Ferrari, al termine del Gran Premio dell’. In Germania arriva un settimo posto per Charles Leclerc e un undicesimo piazzamento per Sebastian Vettel: “Una gara difficile quella di oggi, condizionata principalmente dalla temperatura d’esercizio degli pneumatici – ha detto-. Lo si è visto soprattutto con Charles che, dopo una buona partenza, ha cominciato ad avere granining sulle Soft sin dai primi giri, il che gli ha impedito di spingere come avrebbe voluto. Abbiamo dovuto così anticipare il ...

