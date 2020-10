Gossip GF Vip 5, Alfonso Signorini ha scelto due nuovi concorrenti: ecco chi sono (Di domenica 11 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando numerosi colpi di scena anche nel cast. Diversi concorrenti hanno dovuto abbandonare il gioco, mentre altri non sono proprio entrati. In questo modo, il numero dei protagonisti previsto all’inizio si è abbassato notevolmente. Per tale motivo, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad aggiungere due new entry nella casa più spiata d’Italia. Di chi stiamo parlando? Di Francesco Nozzolino e Claudia Galanti. Grande Fratello Vip: Francesco Nozzolino prossimo inquilino? sono bastate poche settimane di Grande Fratello Vip per vedere già tantissime cose, tra cui squalifiche, ritiri e mancati ingressi. Non a caso, Fausto Leali e Denis Dosio sono stati squalificati perchè hanno rispettivamente ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando numerosi colpi di scena anche nel cast. Diversihanno dovuto abbandonare il gioco, mentre altri nonproprio entrati. In questo modo, il numero dei protagonisti previsto all’inizio si è abbassato notevolmente. Per tale motivo,sarebbe pronto ad aggiungere due new entry nella casa più spiata d’Italia. Di chi stiamo parlando? Di Francesco Nozzolino e Claudia Galanti. Grande Fratello Vip: Francesco Nozzolino prossimo inquilino?bastate poche settimane di Grande Fratello Vip per vedere già tantissime cose, tra cui squalifiche, ritiri e mancati ingressi. Non a caso, Fausto Leali e Denis Dosiostati squalificati perchè hanno rispettivamente ...

