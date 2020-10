Gomorra – La Serie 3, anticipazioni ultime puntate in onda il 12 ottobre su Tv8 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gomorra – La Serie 3, anticipazioni delle due nuove puntate in onda lunedì 12 ottobre alle 21:30 su TV8. Ultima puntata Continua su Tv8 l’appuntamento con Gomorra – La Serie, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi. Lunedì 5 ottobre andranno in onda due nuovi episodi della terza stagione, inediti in chiaro. L’appuntamento è per le 21:30 circa su TV8. La terza stagione di Gomorra è composta da 12 episodi, cosi come la quarta. Della Serie infatti sono andate in onda quattro stagioni, con una quinta e ultima in cantiere, attualmente in ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 12 ottobre 2020)– La3,delle due nuoveinlunedì 12alle 21:30 su TV8. Ultima puntata Continua su Tv8 l’appuntamento con– La, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi. Lunedì 5andranno indue nuovi episodi della terza stagione, inediti in chiaro. L’appuntamento è per le 21:30 circa su TV8. La terza stagione diè composta da 12 episodi, cosi come la quarta. Dellainfatti sono andate inquattro stagioni, con una quinta e ultima in cantiere, attualmente in ...

TorvenGrahel : @CapicciE @olivedigrecia @damore_marco @SalvioEspo Ma perché la camorra non esiste? Il narcotraffico o la malavita… - antoviaEmilia : @DavidePaggiarin Per lo stesso caxxo di motivo per cui in Italia hanno fatto serie tv su Gomorra o mafia?? - guarnieribe : @MichelaMgl È roba per gobbi. La peggior serie UK è 1000 volte meglio della miglior serie USA. Gomorra e Suburra in… - davidecero : @Misurelli77 Tipica scena della serie Gomorra dove ad un certo punto si becca una mitragliata improvvisa. Chiedo co… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1967 nasceva l'attrice Maria Pia Calzone, interprete di 'Gomorra (serie)' e 'Dobbiamo parlare' -