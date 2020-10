Golf | BMW PGA Championship 2020 | Hatton dominante | Paratore settimo

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Renatoha conquistato un convincenteposto, in occasione del BMW PGA, prestigioso evento concernente l’European Tour, terzo in ordine cronologico delle Rolex Series. L’azzurro ha ben performato, palesando un ottimo 277 (73 69 68 67, -11) e manifestando la propria leadership sugli altri italiani in gara, nell’occasione specifica. Tyrrellha invece ottenuto la prima posizione nel corso dell’evento inglese, terzo successo consecutivo con tre colpi di margine sugli inseguitori Victor Perez e Joachim Hansen. Fuori al taglio gli italiani Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Andrea Pavan.