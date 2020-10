Giro d’Italia 2020: tappa 11 ottobre in streaming e diretta tv (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, 11 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la nona tappa, San Salvo-Roccaraso, che si svolgerà in Abruzzo, tra le provincie di Chieti, Pescara e L’Aquila, e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.30, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla tappa (alle ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi, 11, tornerà in onda ild’Italia con la nona, San Salvo-Roccaraso, che si svolgerà in Abruzzo, tra le provincie di Chieti, Pescara e L’Aquila, e sarà come di consueto in onda insulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.30 su RaiSport +HD (a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.30, con l’Anteprima. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (a questo link) per lavera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla(alle ...

stanzaselvaggia : Oggi, giro d’Italia a Giovinazzo. Vedo che le dichiarazioni allarmistiche di Lopalco sul Covid in Puglia fanno effe… - giroditalia : Buonasera #Giro! La Tappa 7 del Giro d'Italia 2020 è finita come tutti si aspettavano: con una sontuosa volata. Ri… - giroditalia : ?? Let’s Climb! Roccaraso’s finish line could be the crucial stage of Giro d’Italia 2020. 208km of pure passion to… - PaoloVersa : RT @baritoday: Giro d'Italia a Giovinazzo, gente in piazza e polemiche social - chris269804 : RT @giroditalia: Buongiorno #Giro! Al Giro d'Italia 2020 si sale. Non perderti la presentazione di Tappa di @monicabertini e @albertocontad… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo: oltre 4mila casi in 24 ore in Germania. Nel mondo 338 mila... Corriere della Sera