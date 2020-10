Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica nona tappa: vince Guerreiro (Di domenica 11 ottobre 2020) Ruben Guerreiro vince la nona tappa del Giro d’Italia 2020. Il portoghese ha tagliato il traguardo per primo al termine dei 208km della frazione con partenza da San Salvo e arrivo a Roccaraso. Gara caratterizzata dai fuggitivi Ruben Guerreiro, Eduardo Sepulveda, Larry Warbasse, Giovanni Visconti, Kilian Frankiny, Ben O’Connor e Jonathan Castroviejo, ai quali si è aggiunto un ispirato Mikkel Bjerg portando il totale a otto, che si sono resi protagonisti dell’attacco distanziando il gruppo di circa sei minuti. Con il tempo hanno gettato la spugna Visconti, una volta agguantata la Maglia Azzurra virtuale, così come Sepulveda. A 30 km dal traguardo, la Trek-Segafredo di Nibali ha tentato di accelerare salvo poi cedere il passo alla ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Rubenladeld’Italia. Il portoghese ha tagliato il traguardo per primo al termine dei 208km della frazione con partenza da San Salvo e arrivo a Roccaraso. Gara caratterizzata dai fuggitivi Ruben, Eduardo Sepulveda, Larry Warbasse, Giovanni Visconti, Kilian Frankiny, Ben O’Connor e Jonathan Castroviejo, ai quali si è aggiunto un ispirato Mikkel Bjerg portando il totale a otto, che si sono resi protagonisti dell’attacco distanziando il gruppo di circa sei minuti. Con il tempo hanno gettato la spugna Visconti, una volta agguantata la Maglia Azzurra virtuale, così come Sepulveda. A 30 km dal traguardo, la Trek-Segafredo di Nibali ha tentato di accelerare salvo poi cedere il passo alla ...

stanzaselvaggia : Oggi, giro d’Italia a Giovinazzo. Vedo che le dichiarazioni allarmistiche di Lopalco sul Covid in Puglia fanno effe… - giroditalia : Buonasera #Giro! La Tappa 7 del Giro d'Italia 2020 è finita come tutti si aspettavano: con una sontuosa volata. Ri… - giroditalia : ?? Let’s Climb! Roccaraso’s finish line could be the crucial stage of Giro d’Italia 2020. 208km of pure passion to… - andrefragasso : Giro d’Italia 2020, un Guerreiro a Roccaraso. Nibali poco brillante #giro103 #giro2020 - MichaelCagna : Stop al #calcetto dove ti incontri con una decina di amici... ma al Giro d'Italia centinaia di estranei ad ammassar… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia