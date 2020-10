Giro-D’Italia 103 edizione: Ruben Guerreiro vince la 9 tappa (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi 11 Ottobre 2020 si è corsa la nona tappa del Giro-D’Italia 103 edizione, una gara che ha dovuto combattere conto il vento gelido e la pioggia incessante ma che è stata molto emozionante.La tappa è stata vinta dal corridore portoghese Ruben Guerriero che è riuscito a trovare la vittoria in volata. Il percorso ha seguito il tratto da San Salvo fino a Roccaraso. Leggi anche: Giro-D’Italia: Alex Dowsett vince l’ottava tappa Giro-D’Italia 103 edizione: la nona tappa Giornata in cui non manca nulla. Salita (dislivello complessivo di 4000 metri), freddo (escursione termica sui 20 rispetto a Vieste) e tanta pioggia. La corsa dei big comincia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 ottobre 2020) Oggi 11 Ottobre 2020 si è corsa la nonadel-D’Italia 103, una gara che ha dovuto combattere conto il vento gelido e la pioggia incessante ma che è stata molto emozionante.Laè stata vinta dal corridore portogheseGuerriero che è riuscito a trovare la vittoria in volata. Il percorso ha seguito il tratto da San Salvo fino a Roccaraso. Leggi anche:-D’Italia: Alex Dowsettl’ottava-D’Italia 103: la nonaGiornata in cui non manca nulla. Salita (dislivello complessivo di 4000 metri), freddo (escursione termica sui 20 rispetto a Vieste) e tanta pioggia. La corsa dei big comincia ...

