Giornata nazionale delle vittime sul lavoro | Catalfo | “Sicurezza è la priorità”

ROMA – "Oggi è la 70° Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, tema che mai come adesso siamo chiamati ad affrontare con spirito di unità e di coesione. In Italia, benché gli ultimi dati Inail mostrino una diminuzione dei casi rispetto allo scorso anno, si registrano ancora troppi incidenti sul lavoro e 'morti bianche'. Probabilmente non potremo eliminarle del tutto, ma possiamo e dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per ridurle ulteriormente", scrive la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, su facebook. "Come ho sottolineato alcuni giorni fa alla conferenza stampa di presentazione di questa giornata organizzata da ANMIL Nazionale – che ringrazio – la sicurezza rappresenta per me un obiettivo centrale fin dall'inizio del mio mandato. Obiettivo- continua Catalfo- che è stato reso ancor più prioritario dalla pandemia. Come Ministero e come Governo siamo intervenuti subito, stipulando con le parti sociali dei protocolli fondamentali per il ritorno in sicurezza a lavoro".

