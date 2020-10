Giornata mondiale della Salute Mentale, il messaggio di Mattarella (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella Giornata mondiale della Salute Mentale, il Presidente Mattarella esprime la sua solidarietà alle persone affette da disagi psichici e alle loro famiglie. Parla poi del rapporto strettissimo tra covid-19 e disagio psichico: “Quest’anno le vicende della pandemia hanno acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche, e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura. A ciò si aggiunga che la pandemia ha prodotto, tra le sue tragiche conseguenze, un incremento delle condizioni di disagio psichico, acutizzando situazioni di emergenza psicologica e sociale”. Esorta poi le ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Nella, il Presidenteesprime la sua solidarietà alle persone affette da disagi psichici e alle loro famiglie. Parla poi del rapporto strettissimo tra covid-19 e disagio psichico: “Quest’anno le vicendepandemia hanno acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche, e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effettichiusura. A ciò si aggiunga che la pandemia ha prodotto, tra le sue tragiche conseguenze, un incremento delle condizioni di disagio psichico, acutizzando situazioni di emergenza psicologica e sociale”. Esorta poi le ...

