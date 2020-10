Genoa, buone notizie per il club: tre giocatori tornano negativi. Il comunicato (Di domenica 11 ottobre 2020) buone notizie per il Grifone.Può tirare un sospiro di sollievo il Genoa dopo l'alto numero di contagi riscontrato nelle scorse settimane. Proprio pochi istanti fa, infatti, il club rossoblù ha comunicato che tre tesserati sono risultati negativi a seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati.Di seguito, la nota in questione:“Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica”. Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020)per il Grifone.Può tirare un sospiro di sollievo ildopo l'alto numero di contagi riscontrato nelle scorse settimane. Proprio pochi istanti fa, infatti, ilrossoblù hache tre tesserati sono risultatia seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati.Di seguito, la nota in questione:“IlCfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultatial Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo idopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica”.

