Gemma Galgani scatta il bacio | Anticipazioni Uomini e Donne 12 Ottobre (Di domenica 11 ottobre 2020) Si prospettano colpi di scena per Gemma Galgani protagonista indiscussa del parterre femminile over. La dama ha intrapreso una frequentazione con un cavaliere, che però quando fa un passo verso di lei, ecco che arriva qualcosa che la scombussola. Finalmente sembra aver trovato qualcuno che le interessi davvero, ma soprattutto che non la faccia dubitare di essere lì soltanto per cercare un po’ di visibilità usandola come mezzo. Messi da parte Nicola e Paolo, torna ad essere felice con Biagio. Gemma Galgani scatta il bacio Novità a Uomini e Donne per la puntata che potremo vedere domani in cui troveremo al centro dello studio Gemma Galgani con i suoi soliti battibecchi con Tina Cipollari ... Leggi su giornal (Di domenica 11 ottobre 2020) Si prospettano colpi di scena perprotagonista indiscussa del parterre femminile over. La dama ha intrapreso una frequentazione con un cavaliere, che però quando fa un passo verso di lei, ecco che arriva qualcosa che la scombussola. Finalmente sembra aver trovato qualcuno che le interessi davvero, ma soprattutto che non la faccia dubitare di essere lì soltanto per cercare un po’ di visibilità usandola come mezzo. Messi da parte Nicola e Paolo, torna ad essere felice con Biagio.ilNovità aper la puntata che potremo vedere domani in cui troveremo al centro dello studiocon i suoi soliti battibecchi con Tina Cipollari ...

