Gazzetta | prima di chiudere gli stadi | si potrebbe scendere a 500 spettatori

(Di domenica 11 ottobre 2020) Alle 15 il ministro della Salute Speranza incontrerà il Comitato tecnico scientifico per discutere le misure da adottare per mettere un freno all’epidemia di Covid. Tra le altre, la riduzione del numero massimo diprevisti agli eventi sportivi. Lascrive che sidai 1000 attualmente previsti negliall’aperto a 500. “Non è chiaro se si comprenda anche la Serie A, che è arrivata a quota mille grazie a un accordo con le Regioni. C’è anche la possibilità di scegliere una percentuale di riempimento e di un tetto, come ha proposto qualche giorno fa il governatore dell’Emilia, Stefano Bonaccini”. Si tratta di una modifica anticipata dal Napolista. I 500 ammessi ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Malati di derby Tutte le notizie - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Il maestro Pirlo dà l'attacco Milano, profumo di derby - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SPECIALE @giroditalia CACCIA A OTTOBRE ROSA Tutte le notizie ??… - inter_versilia : RT @inter_versilia: Vergognatevi meschini @Gazzetta_it una campagna denigratoria mai vista MAI VISTA. Ramsey non è mai finito in prima pagi… - __mat_01 : @Stetobald Beh nei giorni scorsi la gazzetta ha detto di bastoni e skriniar positivi prima dell'Inter stessa -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta prima

La Gazzetta dello Sport

Il narcisismo è una brutta malattia, nella vita, nello sport e, soprattutto, in politica. Guai a farsene travolgere. Si rischia il patatrac ...E' accaduto sabato in via Giorgione, dove un uomo è entrato armato di coltello per rubare l'incasso. La titolare dell'attività lo ha buttato fuori dal salone prendendolo per la maglia ...