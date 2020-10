Gal Gadot sarà Cleopatra in un film della regista di Wonder Woman (Di domenica 11 ottobre 2020) Gal Gadot interpreterà Cleopatra in un film biografico targato Paramount che sarà diretto da Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman. Gal Gadot vestirà i panni di Cleopatra, iconica regina che regnò in Egitto dal 52 a.C. fino alla sua morte, in un film targato Paramount che sarà diretto da Patty Jenkins sulle basi di una sceneggiatura firmata da Laeta Kalogridis. Jenkins quindi tornerà a dirigere l'attrice di Wonder Woman in quello che si preannuncia un progetto ambizioso ed epico, per il quale Paramount ha battuto concorrenti del calibro di Warner Bros., Netflix e Apple. Deadline, che ha riportato la notizia, ha aggiunto che Patty Jenkins e Gal ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) Galinterpreteràin unbiografico targato Paramount che sarà diretto da Patty Jenkins, ladi. Galvestirà i panni di, iconica regina che regnò in Egitto dal 52 a.C. fino alla sua morte, in untargato Paramount che sarà diretto da Patty Jenkins sulle basi di una sceneggiatura firmata da Laeta Kalogridis. Jenkins quindi tornerà a dirigere l'attrice diin quello che si preannuncia un progetto ambizioso ed epico, per il quale Paramount ha battuto concorrenti del calibro di Warner Bros., Netflix e Apple. Deadline, che ha riportato la notizia, ha aggiunto che Patty Jenkins e Gal ...

Il film verrà prodotto da Charles Roven della Atlas Entertainment, dalla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e dalla Jenkins. Laeta Kalogridis ...

Wonder Woman 1984: per Patty Jenkins è un film pensato per la sala

La regista Patty Jenkins ha parlto dell'arrivo di Wonder Woman 1984 al cinema, rivelando che la Warner Bros. non ha mai pensato ad un'uscita in streaming.

Il film verrà prodotto da Charles Roven della Atlas Entertainment, dalla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e dalla Jenkins. Laeta Kalogridis