Fuga finita per il boss di Bagnoli | catturato Esposito

Casoria (Na) – Ieri pomeriggio, all'esterno di un centro commerciale di Casoria, agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso Massimiliano, 49enne napoletano gravato da numerosi precedenti per reati associativi. L'uomo, che si trovava a bordo di un'auto in compagnia della moglie, è stato arrestato per violazione degli obblighi della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui è attualmente sottoposto. Inoltre, nella borsa della donna sono stati rinvenuti 7.850 euro in contanti nonché una patente ed una tessera sanitaria false.