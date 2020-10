Frosinone | Acea chiude lo sportello al pubblico | ecco tutte le informazioni

(Di domenica 11 ottobre 2020)Ato 5 comunica che locommerciale di via Aldo Moro, 415 aresterà chiuso nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre 2020 al fine di consentire un intervento di manutenzione straordinaria dei locali. Per ogni necessità connessa con il contratto di fornitura, gli utenti possono rivolgersi al numero verde 800.639.251 o inviare una mail a commerciale@ato5.itAto 5 ricorda che l’accesso alloè possibile solo previo appuntamento da prenotare tramite il numero verde 800.639.251, utilizzando l’app Ufirst o scrivendo alla mail appuntamenti.commerciale@ato5.it. Gli appuntamenti già fissati nella settimana interessata dalla chiusura saranno ricalendarizzati e gli utenti ...

Ufficio chiuso per consentire un intervento di manutenzione straordinaria dei locali. Ecco i contatti per risolvere ogni tipo di problematica ...Sono state schierate sette nuove ditte per la gestione della manutenzione. Un’azione che stimola l’economia locale promuovendo lavoro e professionalità ...