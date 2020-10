Francia - Sportive a rischio stangata: "Ecotassa fino a 50 mila euro nel 2022" (Di domenica 11 ottobre 2020) In Francia, chi possiede una supersportiva - ma non solo - rischia una maxi stangata. In base a un disegno di legge sul bilancio presentato in Parlamento, il governo transalpino potrebbe infatti inasprire lEcotassa sui veicoli ad alte emissioni di CO2, e al contempo varare un'ulteriore stretta sui limiti oltre ai quali si incappa nel malus. Qualora la proposta diventasse legge, la penalità massima, attualmente fissata a 20 mila euro un primato nemmeno avvicinato dagli altri Paesi in cui si paga di più, come Belgio e Italia, che però non vanno oltre i 2.500 euro - verrebbe raddoppiata nel 2021 e portata a 50.000 euro nel giro di due anni.La sportività costa caro. Il provvedimento andrebbe a colpire in maniera ulteriormente spropositata chi ... Leggi su quattroruote (Di domenica 11 ottobre 2020) In, chi possiede una supersportiva - ma non solo - rischia una maxi. In base a un disegno di legge sul bilancio presentato in Parlamento, il governo transalpino potrebbe infatti inasprire lsui veicoli ad alte emissioni di CO2, e al contempo varare un'ulteriore stretta sui limiti oltre ai quali si incappa nel malus. Qualora la proposta diventasse legge, la penalità massima, attualmente fissata a 20un primato nemmeno avvicinato dagli altri Paesi in cui si paga di più, come Belgio e Italia, che però non vanno oltre i 2.500- verrebbe raddoppiata nel 2021 e portata a 50.000nel giro di due anni.La sportività costa caro. Il provvedimento andrebbe a colpire in maniera ulteriormente spropositata chi ...

