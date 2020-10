Formazioni ufficiali Croazia-Svezia, Nations League 2020/2021 (Di domenica 11 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Croazia-Svezia, gara valevole per la terza giornata del gruppo C della Uefa Nations League 2020/2021. Entrambe le squadre non hanno cominciato bene la competizione, non riuscendo a raccogliere punti nelle prime due partite disputate nella sosta di settembre e rimanendo a zero punti. Allo stadio Maksimir di Zagabria il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18. Le Formazioni ufficiali Croazia: Livakovic; Melnjak, Caleta-Car, Lovren, Uremovic; Brozovic, Vlasic, Kovacic, Modric; Brekalo, Perisic. Svezia: Olsen; Lustig, Jansson, Nilsson Lindelof, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per la terza giornata del gruppo C della Uefa. Entrambe le squadre non hanno cominciato bene la competizione, non riuscendo a raccogliere punti nelle prime due partite disputate nella sosta di settembre e rimanendo a zero punti. Allo stadio Maksimir di Zagabria il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18. Le: Livakovic; Melnjak, Caleta-Car, Lovren, Uremovic; Brozovic, Vlasic, Kovacic, Modric; Brekalo, Perisic.: Olsen; Lustig, Jansson, Nilsson Lindelof, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

