Formazioni ufficiali Bosnia-Olanda | Nations League 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Bosnia-Olanda, gara valevole per la terza giornata del gruppo A della Uefa Nations League 2020/2021. I padroni di casa cercano il primo successo dopo aver raccolto solo un punto nelle prime due giornate, arrivato nella sfida contro l'Italia all'esordio nella competizione. Gli ospiti invece vanno a caccia dei tre punti per conservare almeno il secondo posto. Allo Stadion Bilino Polje di Zenica il calcio d'inizio dell'incontro è previsto per le ore 18. Le Formazioni ufficiali Bosnia: Sehic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Pjanic, Cimirot, Krunic; Tatar, Djuric, Gojak Olanda: Cillessen; Blind, Van Dijk, De ...

