Focus contorno occhi | i nuovi ritrovati contro l’invecchiamento

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 ottobre 2020) Unsul? Ma non si è già parlato più e più volte di rimedi naturali e scientifici per combattere tutte le problematiche che insorgono con l’avanzare del tempo? Certo, ma ora ci sono alcune novità rilevanti! La ricerca ha fatto passi da gigante nella scoperta dicosmetici in grado di garantire uno sguardo fresco e riposato a lungo. Caffeina, riso, mirtillo e minerali sono iprotagonisti in grado di cancellare i segni d’espressione, sgonfiare le borse, uniformare leaie. Curiose? Iniziamo!: iscientifici Il Covid-19 ha stravolto usi e abitudini a ...