Firenze Edilizia scolastica | lavori per 3 milioni

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tredi euro peragli asili nido e alle scuole della città. E’ quanto approvato con una serie di delibere dell’assessora all’educazione Sara Funaro che prevedono interventi di manutenzione, climatizzazione e miglioramenti termici in numerosi plessi di tutti i Quartieri. “Investiamo 3di euro per la cura degli istituti, una cifra importante che dimostra l’attenzione dell’amministrazione su questo fronte e che riguarda plessi distribuiti in tutta la città” ha detto l’assessora Funaro. “Si tratta di numerosi interventi, manutenzioni straordinarie e ordinarie che abbiamo appena approvato e che saranno presto messi a bando per l’affidamento dei. Per noi, anche in questo momento di difficoltà economica, è ...