Fiorentina, prima seduta in gruppo per Callejon e Barreca: ci saranno con lo Spezia (Di domenica 11 ottobre 2020) I nuovi acquisti della Fiorentina, José Maria Callejon e Antonio Barreca, hanno svolto la prima seduta in gruppo ed il tecnico Beppe Iachini li avrà a disposizione per la sfida contro lo Spezia, valida per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Secondo quanto raccolto da “La Nazione“, anche Erick Pulgar è tornato in gruppo. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) I nuovi acquisti della, José Mariae Antonio, hanno svolto lained il tecnico Beppe Iachini li avrà a disposizione per la sfida contro lo, valida per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Secondo quanto raccolto da “La Nazione“, anche Erick Pulgar è tornato in

acffiorentina : Un nuovo look. Scarica la nostra prima app, visita il nuovo sito - DiMarzio : #Chiesa | Prima il rinnovo con la #Fiorentina, poi il passaggio alla #Juventus - sportface2016 : #Fiorentina, prima seduta in gruppo per #Callejon e #Barreca: ci saranno con lo Spezia - ClaraPorta4 : RT @JWS_Italia: Sono venti le calciatrici convocate da coach Guarino per la sfida contro la Fiorentina. Assenti Gama, Ippolito, Berti, Gior… - AgReds : Ma perché la Fiorentina DEVE avere un solo attaccante??? E un panchinaro che non faccia ombra, ma se ci fosse bisog… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina prima Come è cambiata la Fiorentina: la formazione tipo prima e dopo il mercato TUTTO mercato WEB Fiorentina, prima seduta in gruppo per Callejon e Barreca: ci saranno con lo Spezia

I nuovi acquisti della Fiorentina, José Maria Callejon e Antonio Barreca, hanno svolto la prima seduta in gruppo ed il tecnico Beppe Iachini li avrà a disposizione per la sfida contro lo Spezia, ...

Fantacalcio, la guida all’asta 2020/2021: i cinque centrocampisti su cui puntare!

Il Fantacalcio sta per entrare davvero nel vivo con la fine della pausa per le Nazionali e la ripartenza del campionato italiano ...

I nuovi acquisti della Fiorentina, José Maria Callejon e Antonio Barreca, hanno svolto la prima seduta in gruppo ed il tecnico Beppe Iachini li avrà a disposizione per la sfida contro lo Spezia, ...Il Fantacalcio sta per entrare davvero nel vivo con la fine della pausa per le Nazionali e la ripartenza del campionato italiano ...