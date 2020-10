Finlandia, a 16 anni diventa primo ministro... per un giorno (Di domenica 11 ottobre 2020) Per un giorno ha preso il posto di Sanna Marin ed è diventata primo ministro della Finlandia a 16 anni Aava Murto , studentessa e attivista originaria di Vaaksy, un piccolo villaggio al Sud del Paese. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Per unha preso il posto di Sanna Marin ed ètadellaa 16Aava Murto , studentessa e attivista originaria di Vaaksy, un piccolo villaggio al Sud del Paese. ...

NethipEdien2000 : RT @BI_Italia: Una giornata speciale per Aava Murto, che nell'ambito del programma 'Girls Takeover' si è concentrata sul tema delle tecnolo… - leoguer74045306 : RT @LucillaMasini: In Finlandia diventa primo ministro una ragazza di 16 anni. Qui, come minimo,dovrebbe avere l'avallo di Berlusconi. ?? #… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: In Finlandia diventa primo ministro una ragazza di 16 anni. Qui, come minimo,dovrebbe avere l'avallo di Berlusconi. ?? #… - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: In Finlandia diventa primo ministro una ragazza di 16 anni. Complimenti: l'unica preoccupazione a quell'età, per me, era… - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: In Finlandia diventa primo ministro una ragazza di 16 anni. Qui, come minimo,dovrebbe avere l'avallo di Berlusconi. ?? #… -

Ultime Notizie dalla rete : Finlandia anni Aava, l'attivista di 16 anni per un giorno premier della Finlandia Il Messaggero Finlandia, a 16 anni diventa primo ministro... per un giorno

Per un giorno ha preso il posto di Sanna Marin ed è diventata primo ministro della Finlandia a 16 anni Aava Murto, studentessa e attivista originaria di Vaaksy, un piccolo villaggio al Sud del Paese.

Aava Murto a 16 anni diventa Primo Ministro della Finlandia per un giorno

Aava Murto, questo il nome dell’adolescente che ha sostituito per poche ore la premier finlandese Sanna Marin, si è presentata davanti a ...

Per un giorno ha preso il posto di Sanna Marin ed è diventata primo ministro della Finlandia a 16 anni Aava Murto, studentessa e attivista originaria di Vaaksy, un piccolo villaggio al Sud del Paese.Aava Murto, questo il nome dell’adolescente che ha sostituito per poche ore la premier finlandese Sanna Marin, si è presentata davanti a ...