Finisce nel canale con la sua auto | Elena muore come nel peggiore degli incubi

Leggi su chenews

(Di domenica 11 ottobre 2020)nelin uncon la suae non riesce ad uscire, è rimasta incastrata. Addiocarlinisecondo chi sta indagando sul suo drammatico incidente, sarebbe mortanel: incastrata nell’abitacolo della sua, sott’acqua. Forse non sarà effettuata nemmeno l’psia sul corpo della 21enne perché la dinamica, alla Polizia locale, è già abbastanza chiara.Carlini è morta asfissiata e non è riuscita a trovare la salvezza contro la ...