Financial Times: “Il Vaticano sta usando le donazioni dei fedeli per tappare i buchi delle speculazioni immobiliari a Londra” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Vaticano ha deciso di cedere alcuni asset ricevuti in donazione dai fedeli per ripagare parte dei debiti contratti con la banca elvetica Credit Suisse. Il prestito a carico della Santa Sede ammonta a 242 milioni di euro che sono serviti in parte per gli acquisti immobiliari effettuati a Londra su disposizione del cardinale Angelo Becciu. A darne notizia è il quotidiano britannico Financial Times che cita fonti vicine al dossier. Come ricostruisce il giornale finanziario londinese, il prestito ottenuto dal Vaticano era garantito da beni ricevuti in beneficienza. La Santa Sede non è stata obbligata a vendere parte degli asset ma ha deciso di farlo in autonomia per iniziare a ridurre i suoi debiti. La mossa si è resa necessario a causa delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Ilha deciso di cedere alcuni asset ricevuti in donazione daiper ripagare parte dei debiti contratti con la banca elvetica Credit Suisse. Il prestito a carico della Santa Sede ammonta a 242 milioni di euro che sono serviti in parte per gli acquistieffettuati a Londra su disposizione del cardinale Angelo Becciu. A darne notizia è il quotidiano britannicoche cita fonti vicine al dossier. Come ricostruisce il giornale finanziario londinese, il prestito ottenuto dalera garantito da beni ricevuti in beneficienza. La Santa Sede non è stata obbligata a vendere parte degli asset ma ha deciso di farlo in autonomia per iniziare a ridurre i suoi debiti. La mossa si è resa necessario a causa...

