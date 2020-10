F1, storico Hamilton: vince in Germania ed eguaglia Schumacher. Poi la sorpresa sul podio (Di domenica 11 ottobre 2020) In Germania nella casa di Schumacher vince ancora Lewis Hamilton il Gp di F1. L'inglese ha preceduto Max Verstappen (Red Bull) e Ricciardo (Renault) con quest'ultimo che torna sul podio dopo due anni. Una vittoria storica per Hamilton visto che è la numero 91 ed eguaglia Michael Schumacher 14 anni e 10 giorni dopo. Sul podio il figlio di Schumacher ha consegnato all'inglese un casco celebrativo. Fuori dal podio: Perez, Sainz, Gasly, Leclerc, Hulkenberg, Grosjean e Giovinazzi che prende un punto con l’Alfa Romeo e la Ferrari con il settimo posto di Leclerc.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/F1/status/1315289135410810880" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Innella casa diancora Lewisil Gp di F1. L'inglese ha preceduto Max Verstappen (Red Bull) e Ricciardo (Renault) con quest'ultimo che torna suldopo due anni. Una vittoria storica pervisto che è la numero 91 edMichael14 anni e 10 giorni dopo. Sulil figlio diha consegnato all'inglese un casco celebrativo. Fuori dal: Perez, Sainz, Gasly, Leclerc, Hulkenberg, Grosjean e Giovinazzi che prende un punto con l’Alfa Romeo e la Ferrari con il settimo posto di Leclerc.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/F1/status/1315289135410810880" ITA Sport Press.

