F1 | oggi il Gp dell’Eifel al Nürburgring | gli orari e la diretta tv Sky e TV8

(Di domenica 11 ottobre 2020) Valtteri Bottas parte dalla pole position e sogna il bis dopo la vittoria in Russia. Il Gp dell’Eifel sullo storico circuito del Nürburgring in Germania sarà sulla carta un nuovo scontro in casa Mercedes: Lewis Hamilton cerca di nuovo l’aggancio al record di 91 vittorie in Formula 1 per il momento ancora in mano a Michael Schumacher. L’inglese, leader del Mondiale, ha trovato però nel compagno di squadra un nuovo rivale. L’altro è come al solito l’olandese Max Verstappen, che parte dalla terza posizione in griglia. La Ferrari spera di risorgere con Charles Leclerc che parte quarto e punta a sfruttare qualsiasi situazione per raggiungere, chissà, un podio che equivarrebbe a un’impresa. La gara dell’Eifel sarà trasmessa come al solito inda Sky sui canali Sky Sport F1 HD (canale ...