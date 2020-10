F1 Eifel 2020, Gara - Diretta esclusiva ore 14:10 Sky Sport, Differita TV8 (Di domenica 11 ottobre 2020) Le Mercedes occupano la prima fila nel Gp di casa sulla storica pista del Nuerburgring (Diretta esclusiva ore 14:10 Sky Sport, Differita TV8), con Valtteri Bottas che è riuscito a precedere Lewis Hamilton, ma la... Leggi su digital-news (Di domenica 11 ottobre 2020) Le Mercedes occupano la prima fila nel Gp di casa sulla storica pista del Nuerburgring (ore 14:10 SkyTV8), con Valtteri Bottas che è riuscito a precedere Lewis Hamilton, ma la...

