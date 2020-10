F.1, GP Eifel - Hamilton eguaglia le 91 vittorie di Schumacher (Di domenica 11 ottobre 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dell'Eifel, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes conquista il suo successo numero 91 in carriera ed eguaglia così Michael Schumacher nella classifica dei più vincenti di tutti i tempi. Salgono sul podio anche Max Verstappen con la Red Bull autore del giro più veloce in gara - e Daniel Ricciardo che riporta la Renault a podio dopo 9 anni di digiuno. Ritirato il poleman Bottas, dopo un guasto al sistema ibrido.In aggiornamento...Guarda i risultati completi del GP dell'Eifel Leggi su quattroruote (Di domenica 11 ottobre 2020) Lewisha vinto il Gran Premio dell', undicesima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes conquista il suo successo numero 91 in carriera edcosì Michaelnella classifica dei più vincenti di tutti i tempi. Salgono sul podio anche Max Verstappen con la Red Bull autore del giro più veloce in gara - e Daniel Ricciardo che riporta la Renault a podio dopo 9 anni di digiuno. Ritirato il poleman Bottas, dopo un guasto al sistema ibrido.In aggiornamento...Guarda i risultati completi del GP dell'

