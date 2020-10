Eriksen: «Ho parlato un sacco con Kjaer prima di arrivare in Italia» (Di domenica 11 ottobre 2020) prima del match contro l’Islanda, Christian Eriksen ha parlato del suo arrivo in Italia e del rapporto che ha con Kjaer Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di TV2 prima del match tra Danimarca-Islanda. Le sue parole. «Le 100 presenze in nazionale? Sarà davvero una bella cosa anche se quando giochi non ci pensi. Kjaer? Mi ha aiutato tanto, parla correttamente Italiano: gli ho chiesto un sacco di cose su come si vive in Italia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020)del match contro l’Islanda, Christianhadel suo arrivo ine del rapporto che ha conChristianhaai microfoni di TV2del match tra Danimarca-Islanda. Le sue parole. «Le 100 presenze in nazionale? Sarà davvero una bella cosa anche se quando giochi non ci pensi.? Mi ha aiutato tanto, parla correttamenteno: gli ho chiesto undi cose su come si vive in». Leggi su Calcionews24.com

