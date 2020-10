Energia elettrica, Terna: a settembre consumi in ripresa, crescono le rinnovabili (Di domenica 11 ottobre 2020) A settembre i consumi elettrici italiani sono tornati sui valori di un anno fa, dopo sei mesi di forte contrazione per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha registrato una richiesta di Energia pari a 26,6 miliardi di kWh, un dato in linea con quello di settembre del 2019. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 36% della domanda, rispetto al 33% del settembre di un anno fa. Nel mese di settembre 2020 la domanda di Energia elettrica è stata soddisfatta per il 92,2% con produzione nazionale e per la quota restante (7,8%) dal saldo dell’Energia scambiata con ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Aelettrici italiani sono tornati sui valori di un anno fa, dopo sei mesi di forte contrazione per l’emergenza sanitaria da Covid-19., la società che gestisce la retenazionale ad alta e altissima tensione, ha registrato una richiesta dipari a 26,6 miliardi di kWh, un dato in linea con quello didel 2019. Le fontihanno coperto il 36% della domanda, rispetto al 33% deldi un anno fa. Nel mese di2020 la domanda diè stata soddisfatta per il 92,2% con produzione nazionale e per la quota restante (7,8%) dal saldo dell’scambiata con ...

disinformatico : Per quelli che 'Ma dove metteremo i pannelli solari?' Per esempio sopra i parcheggi: ombra d'estate, niente pioggia… - emergenzavvf : Intervento “salvavita” dei #vigilidelfuoco stamattina a Rionero Sannitico (IS). Per la mancanza di energia elettric… - LaZiaMat : Senza energia elettrica I vecchi fiammiferi di legno mi soccorrono per fare il tè #Domenicavintage - in_appennino : RT muoversintoscan '??A #Firenze fino al #23ottobre, per lavori alla rete dell’energia elettrica, via Castello chius… - maxsalvia : RT @thomasvr71: In bolletta paghiamo di tutto fuorché l'energia elettrica. - Libero del 10.10.20 Il 66% dell'addebito é costituito tra tas… -