Elezioni USA, Greta Thunberg: “Votate Biden” (Di domenica 11 ottobre 2020) Non era di certo un segreto che Greta Thunberg non avesse in simpatia il presidente degli USA, ma in questi giorni l’attivista svedese si è espressa esplicitamente in tema Elezioni 2020. Le dichiarazioni della Thunberg La diciassettenne ha espresso la sua opinione sulle Elezioni statunitense in un tweet nella giornata di ieri. Nel cinguettio la Thunberg invita tutti i suoi follower a votare per Joe Biden e a fare in modo che tutti quelli che conoscono facciano lo stesso. La svedese ci ha però tenuto a dare delle precisazioni in merito: il tweet inizia infatti con la volontà dichiarata di essere apartitica.Le prossime Elezioni infatti a detta della diciassettenne travalicano le logiche politiche e andranno a condizionare i prossimi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Non era di certo un segreto chenon avesse in simpatia il presidente degli USA, ma in questi giorni l’attivista svedese si è espressa esplicitamente in tema2020. Le dichiarazioni dellaLa diciassettenne ha espresso la sua opinione sullestatunitense in un tweet nella giornata di ieri. Nel cinguettio lainvita tutti i suoi follower a votare per Joe Biden e a fare in modo che tutti quelli che conoscono facciano lo stesso. La svedese ci ha però tenuto a dare delle precisazioni in merito: il tweet inizia infatti con la volontà dichiarata di essere apartitica.Le prossimeinfatti a detta della diciassettenne travalicano le logiche politiche e andranno a condizionare i prossimi ...

SkyTG24 : Elezioni Usa 2020, Greta Thunberg si schiera con Biden: 'Fate in modo che tutti lo votino' - repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - limesonline : ????? Buona domenica con la buona lettura di questa settimana. Lo scontro con la Cina è già segnato: A Trump o Bide… - soteros1 : RT @stopcensurainfo: Usa 2020, l’appello di Greta Thunberg: 'Non votate per Trump' - idealista1770 : RT @limesonline: La nuova puntata della serie sulle elezioni Usa in esclusiva su Limesonline. A cura di @dlfabbri ?? -