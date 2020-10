Elezioni USA, Biden avanti di 12 punti rispetto a Trump (Di domenica 11 ottobre 2020) In vista delle prossime Elezioni presidenziali negli USA, Biden continua a mantenere un vantaggio nei sondaggi rispetto al rivale TrumpMancano poco più di tre settimane al prossimo voto per le Elezioni presidenziali degli Stati Uniti ed il dem Joe Biden mantiene 12 punti di vantaggio sull’attuale presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) In vista delle prossimepresidenziali negli USA,continua a mantenere un vantaggio nei sondaggial rivaleMancano poco più di tre settimane al prossimo voto per lepresidenziali degli Stati Uniti ed il dem Joemantiene 12di vantaggio sull’attuale presidente Donald. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, … L'articolo proviene da .

