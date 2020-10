E’ sempre mezzogiorno: Elisa Isoardi commenta il nuovo programma di Antonella Clerici (Foto) (Di domenica 11 ottobre 2020) Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sono entrambe impegnate in tv in questo momento e con programmi importanti (Foto). La Clerici con il suo nuovo show E’ sempre mezzogiorno, la Isoardi protagonista con Raimondo Todaro sulla pista di Ballando con le Stelle. Due contesti completamente diversi ma è inevitabile che ci sia la curiosità di conoscere il pensiero di Elisa su E’ sempre mezzogiorno, il programma che ha sostituito la sua Prova del cuoco. Non c’è dubbio che Ballando con le Stelle sia un successo per Elisa Isoardi, in tv non si era mai vista così bella e capace di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 ottobre 2020)edsono entrambe impegnate in tv in questo momento e con programmi importanti (). Lacon il suoshow E’, laprotagonista con Raimondo Todaro sulla pista di Ballando con le Stelle. Due contesti completamente diversi ma è inevitabile che ci sia la curiosità di conoscere il pensiero disu E’, ilche ha sostituito la sua Prova del cuoco. Non c’è dubbio che Ballando con le Stelle sia un successo per, in tv non si era mai vista così bella e capace di ...

evelinaflachi : Lunedì 12 , anche per me, inizia l'avventura di 'E' sempre mezzogiorno' con una straordinaria padrona di casa Anton… - moonvdipity : Buongiorno all’amore mio @yesimdicapri che, come sempre, dormirà fino a mezzogiorno ???? - AlfoB5 : La Isoardi ballerà sulla sigla di è sempre mezzogiorno, il programma che ha sostituito la prova del cuoco e che sta… - Shinichi199E : La Isoardi ha vissuto una settimana fantastica, tra i complimenti per Ballando e gli ascolti di È sempre mezzogiorno #BallandoConLeStelle - vantight : @_starlightblue_ @BTSItalia_twt @BTS_twt sai se è sempre a mezzogiorno? -