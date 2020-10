Dopo un'estate senza mascherina Salvini dà l'altolà: 'Il governo non pensi a chiudere' (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervenuto alla Wind Week di Milano, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto la sua sulle misure prese in questi giorni dal governo contro il Coronavirus. "Spero che al governo non ci sia ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Intervenuto alla Wind Week di Milano, il leader della Lega Matteoha detto la sua sulle misure prese in questi giorni dalcontro il Coronavirus. "Spero che alnon ci sia ...

borghi_claudio : @lo72121407 Eh certo. La pazza gioia. E chissà come mai mentre c'era la 'pazza gioia' non c'erano contagi? E poi? D… - bbichm9 : RT @patriGiancotti: Dopo la tempesta che tanti danni ha provocato, è tornato il sole. Un sole tiepido, tipicamente autunnale. Ciao estate… - Morbidosamente : RT @fergi84: Sono arrivato a quell'età in cui d'estate dopo cena mi affaccio in balcone a contemplare il nulla - fabbri_anna : Eccoci di nuovo con il Covid che ci contagia, dopo un' estate da...TANA LIBERI TUTTI! tutto cio' non ricorda la… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo estate Dopo un'estate senza mascherina Salvini dà l'altolà: "Il governo non pensi a chiudere" Globalist.it Dopo un'estate senza mascherina Salvini dà l'altolà: "Il governo non pensi a chiudere"

Il leader della Lega continua a guidare il partito degli scettici e dà spiegazioni che non stanno scientificamente in piedi ...

Claudio Longhi: il Piccolo Teatro di Milano ha un nuovo direttore

Regista teatrale, docente universitario, a lungo assistente di Luca Ronconi, Claudio Longhi dopo gli scorsi turbolenti mesi è il nuovo direttore ...

Il leader della Lega continua a guidare il partito degli scettici e dà spiegazioni che non stanno scientificamente in piedi ...Regista teatrale, docente universitario, a lungo assistente di Luca Ronconi, Claudio Longhi dopo gli scorsi turbolenti mesi è il nuovo direttore ...