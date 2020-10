Domenica Live, Clizia Incorvaia commossa in studio. Barbara D’Urso: «Perdono te e Paolo Ciavarro» (Di domenica 11 ottobre 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. La conduttrice parte ricordando quando, durante una puntata di Live Non è la D’Urso, scoprì che i due stavano fingendo di non essersi mai incontrati dopo il lockdown. La D’Urso ha detto alla coppia nata nel Gf Vip: «Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata». L’ex moglie di Francesco Sarcina ha risposto: «Lo so, sei una persona molto verace». C’è poi un video-messaggio di Eleonora Giorgi, mamma di Ciavarro, per i 40 anni di Clizia Incorvaia. Lei commossa ha commentato: «È riuscita a conoscere il mio lato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020)sono ospiti diD’Urso a. La conduttrice parte ricordando quando, durante una puntata diNon è la D’Urso, scoprì che i due stavano fingendo di non essersi mai incontrati dopo il lockdown. La D’Urso ha detto alla coppia nata nel Gf Vip: «Vi ho perdonato, ma quella sera ero molto arrabbiata». L’ex moglie di Francesco Sarcina ha risposto: «Lo so, sei una persona molto verace». C’è poi un video-messaggio di Eleonora Giorgi, mamma di, per i 40 anni di. Leiha commentato: «È riuscita a conoscere il mio lato ...

trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - sportface2016 : #Covid_19 | I dati aggiornati dei contagi di #USA, #India e #Sudafrica - papaboys113 : Angelus con Papa Francesco, domenica 11 ottobre 2020. LIVE TV dalle h.12.00 - giansainato : RT @giansainato: Se volessimo tirare fuori tutte le storie segrete non basterebbero tutte le puntate di LIVE NON È LA D'URSO, POMERIGGIO 5,… - LiveNoneladUrso : RT @giansainato: Se volessimo tirare fuori tutte le storie segrete non basterebbero tutte le puntate di LIVE NON È LA D'URSO, POMERIGGIO 5,… -