“Domenica In” | tutti gli ospiti di Mara Venier della quinta puntata 11 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 ottobre 2020) Al via ladi ‘Domenica In’. La trasmissione andrà in onda oggi domenica 11, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da, e avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento per una domenica all’insegna del divertimento,buona musica e di interviste interessanti e ancora dell’informazione. Da Maria De Filippi a Luca Argentero Lasi aprirà con un’attesissima intervista, quella a Maria De Filippi. La conduttrice Mediaset e amica di, si racconterà tra carriera e vita privata. View this post on Instagram Domani Maria De ...